В столице съели более 100 тысяч тортов "Москва"

Фото: m24.ru/Владимир Яроцкий

Продажи торта "Москва" перешагнули 100-тысячный рубеж, сообщает пресс-служба департамента торговли и услуг. С появления фирменного столичного десерта в конце декабря прошлого года горожане и туристы приобрели его в количестве 103027 штук.

Кроме того, торт продается порционно. По данным департамента, с конца прошлого года было продано 152509 кусочков.

"Москва гид": Торт "Москва"

Найти торт "Москва" можно в магазинах и кафе по всей столице. Его предлагают в пекарнях "Волконский", кондитерских "Шантимэль", кофейнях "Кофе Хауз", "Шоколадница" и кафе "АндерСон". Купить торт к домашнему чаепитию можно также в супермаркетах "Магнолия", "О’КЕЙ", "Виктория", Billa, "Азбука Вкуса", "Смартори", "Глобус Гурмэ" и других.

В фирменном павильоне на Триумфальной площади можно попробовать не только торт под брендом "Москва", но и эклеры, печенье и даже панакоту.

Цена килограмма торта варьируется в диапазоне от 849 рублей (сезонное предложение на июль-август в супермаркетах Billa, в обычное время – 999 рублей) до 1850 рублей ("Кофе Хауз").

Основные производители главного столичного десерта – старейшие московские кондитерские комбинаты "Добрынинский" и "Черемушки".

9 октября были подведены итоги общегородского голосования по выбору торта, который будет носить название "Москва". Голосование проводилось и в интернете, и оффлайн. Проголосовало более 200 тысяч человек. Победителем голосования за главный кулинарный символ столицы был признан торт "Ореховый со сгущенкой", набравший более 58 тысяч голосов.