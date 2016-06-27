Форма поиска по сайту

27 июня 2016, 19:41

Экономика

Россельхознадор уничтожил более 19 тонн польских яблок

Фото: пресс-служба Управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям

Более 19 тонн польских, которые пытались незаконно провести в Москву, уничтожили на полигоне твердых бытовых отходов в Ступинском районе, сообщает пресс-служба Россельхознадора по Москве, Московской и Тульской областям.

Нелегальный груз задержали на 37 километре Киевского шоссе. Яблоки перевозили в автомобиле, следовавшем из Белоруссии.

Во время проверки выяснилось, что поставщиком было юридическое лицо из Минска – ЧТУП "НарминЭксИмп", а получателем – смоленская компания "Логистик Карго".

Кроме того, на руках у перевозчика были поддельные фитосанитарные документы об импорте продуктов из Македонии, в то время как настоящие производители были из Польши.

Владимир Путин подписал указ, согласно которому сельскохозяйственная продукция, запрещенная к ввозу в Россию, подлежит уничтожению. Закон вступил в силу 6 августа 2015 года.
В Россию нельзя импортировать говядину, свинину и мясо птицы, а также колбасы, рыбу, моллюсков, ракообразных, овощи, фрукты, орехи, молоко и молокопродукты из США и стран Евросоюза.

Мясную и молочную продукцию, которая является товаром высокого биологического риска, планируется сжигать. Небольшие партии, задержанные на границе, уничтожат на месте обнаружения, для больших, вероятно, будут использоваться специальные утильзаводы.

продукты Россельхознадзор Польша яблоки запрещенные продукты

