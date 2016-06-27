Россельхознадор уничтожил более 19 тонн польских яблок

Фото: пресс-служба Управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям

Более 19 тонн польских, которые пытались незаконно провести в Москву, уничтожили на полигоне твердых бытовых отходов в Ступинском районе, сообщает пресс-служба Россельхознадора по Москве, Московской и Тульской областям.

Нелегальный груз задержали на 37 километре Киевского шоссе. Яблоки перевозили в автомобиле, следовавшем из Белоруссии.

Во время проверки выяснилось, что поставщиком было юридическое лицо из Минска – ЧТУП "НарминЭксИмп", а получателем – смоленская компания "Логистик Карго".

Кроме того, на руках у перевозчика были поддельные фитосанитарные документы об импорте продуктов из Македонии, в то время как настоящие производители были из Польши.

Владимир Путин подписал указ, согласно которому сельскохозяйственная продукция, запрещенная к ввозу в Россию, подлежит уничтожению. Закон вступил в силу 6 августа 2015 года.

В Россию нельзя импортировать говядину, свинину и мясо птицы, а также колбасы, рыбу, моллюсков, ракообразных, овощи, фрукты, орехи, молоко и молокопродукты из США и стран Евросоюза.

Мясную и молочную продукцию, которая является товаром высокого биологического риска, планируется сжигать. Небольшие партии, задержанные на границе, уничтожат на месте обнаружения, для больших, вероятно, будут использоваться специальные утильзаводы.