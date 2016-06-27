Форма поиска по сайту

27 июня 2016, 18:51

Экономика

В Москву пытались ввезти 19,5 тонны запрещенных яблок

Фото: пресс-служба Управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям

В Москову пытались провезти 19,5 тонны запрещенных польских яблок, сообщает пресс-служба Россельхознадора по Москве, Московской и Тульской областям.

Попытку нелегального ввоза пресекли на 37 километре Киевского шоссе: фрукты находились в автомобиле, державшем путь из Белоруссии. Во время проверки выяснилось, что поставщиком было юридическое лицо из Минска – ЧТУП "НарминЭксИмп", а получателем – смоленская компания "Логистик Карго".

Кроме того, на руках у перевозчика были поддельные фитосанитарные документы об импорте продуктов из Македонии, в то время, как настоящие производители были из Польши. Яблоки изъяли из обращения и готовят к законному уничтожению как подкарантинную продукцию, незаконно ввезенную на территорию России.

