По делу о картельном сговоре при импорте рыбы проходит 14 компаний

Федеральная антимонопольная служба возбудила дело в отношении восьми компаний, подозреваемых в картельном сговоре при импорте рыбы.

Дело было инициировано еще в 2012 году, и тогда ФАС подозревала в сговоре шесть фирм. Еще восемь оказались в числе фигурантов дела по итогам заседания комиссии антимонопольной службы, сообщает агентство "Прайм".

Как сообщила M24.ru глава пресс-службы ФАС Ирина Кашунина, слушания назначены на 21 июня.

Кроме коммерческих предприятий, в картельном сговоре подозревается и Россельхознадзор – ФАС считает, что служба участвовала в незаконном соглашении между органами власти и хозяйствующими субъектами.

Картельный сговор - неформальное соглашение нескольких участников рынка покупать или продавать товары или услуги по определенной цене.