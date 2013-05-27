Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 мая 2013, 12:10

Экономика

По делу о картельном сговоре при импорте рыбы проходит 14 компаний

Фото: ИТАР-ТАСС

Федеральная антимонопольная служба возбудила дело в отношении восьми компаний, подозреваемых в картельном сговоре при импорте рыбы.

Дело было инициировано еще в 2012 году, и тогда ФАС подозревала в сговоре шесть фирм. Еще восемь оказались в числе фигурантов дела по итогам заседания комиссии антимонопольной службы, сообщает агентство "Прайм".

Как сообщила M24.ru глава пресс-службы ФАС Ирина Кашунина, слушания назначены на 21 июня.

Кроме коммерческих предприятий, в картельном сговоре подозревается и Россельхознадзор – ФАС считает, что служба участвовала в незаконном соглашении между органами власти и хозяйствующими субъектами.

Картельный сговор - неформальное соглашение нескольких участников рынка покупать или продавать товары или услуги по определенной цене.

продукты бизнес ФАС рыба картели

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика