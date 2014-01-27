Форма поиска по сайту

27 января 2014, 20:13

Классификатор генно-модифицированной продукции создадут в России

Фото: m24.ru

Классификатор генно-модифицированной продукции создадут в России. Проект соответствующего приказа Министерства образования и науки размещен на Едином портале раскрытия информации.

Документ предусмотрен проектом "Общероссийский классификатор трансформационных событий", он предназначен для кодирования информации о ГМО.

Как уточняется, в коде, с помощью которого зашифруют информацию о ГМО, будет указан тип организма (микроорганизмы, растения, животные), источник и вид внесенной ДНК, о степени мобильности внесенных нуклеотидных последовательностей, информация о селективных признаках.

При этом классификатор не будет применяться к организмам, созданным методами гибридизации, селекции и мутагенеза с использованием мутагенов и генетических конструкций.

