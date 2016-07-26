До конца августа в Москве установят десять новых автоматов по продаже молока

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

В Москве до конца августа установят десять новых "молокоматов" – автоматов по продаже молока и молочных продуктов, сообщает пресс-служба холдинга "Братья Чебурашкины. Семейная Ферма".

Компания выиграла конкурс, объявленный департаментом по конкурентной политике. Право на установку "молокоматов" получила компания "Живой поток", входящей в состав холдинга под брендом "А-молоко".

"Молокоматы" являются одновременно и холодильной камерой, где постоянно поддерживается температура около 4 градусов тепла. Через них продается свежее молоко в розлив, йогурты, творожная масса, сметана, ряженка и другие молочные продукты.

На продовольственных рынках Москвы уже работает пять "молокоматов". Новые аппараты планируется расположить в помещениях магазинов на улицах Тушинская, Новокосинская, Осенняя, Минская, Фестивальная, Барышиха, Генерала Белобородова, проспекте Маршала Жукова, на Осеннем и Сиреневом бульварах.