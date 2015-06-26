Запрета на ввоз в Россию вина и шоколада не будет - Ткачев

Фото: ТАСС/Владимир Астапкович

Россия не готова запретить ввоз европейского вина и кондитерских изделий. Такое решение негативно сказалось бы на отечественных потребителях, сообщил журналистам глава Минсельхоза Александр Ткачев.

"Мы исходим, прежде всего, из интересов потребителей, потому что если мы, "закроем" вино и те же кондитерские изделия, это может очень плохо отразиться на балансе продовольствия в нашей стране", - приводит слова министра ТАСС.

Ткачев добавил, что в России еще не производят столько вина, чтобы полностью удовлетворить запросы потребителя. Это касается и некоторых других видов продукции. "Я считаю, что если замещать - то эволюционным путем эти виды продукции, где мы еще не доминируем", - сказал глава Минсельхоза.

Ранее правительство внесло изменения в список продуктов, запрещенных к ввозу в Россию. Так, под эмбарго не попадают мальки форели, устрицы и мидии.

Поясняется, что свободный ввоз этих продуктов сможет "увеличить объемы производства востребованных на российском рынке объектов аквакультуры, а также организовать новые рыбоводные хозяйства и поддержать действующие".

Напомним, что новый список попавших под эмбарго продуктов сильно не изменился. Так, в страну по-прежнему нельзя ввозить говядину, свинину и мясо птицы, а также колбасы, рыбу, моллюсков, ракообразных, овощи, фрукты, орехи, молоко и молокопродукты.

До этого решение о продлении экономических санкций Европейского союза против России вступило в силу на полгода. Они будут действовать до 31 января 2016 года.

Санкции запрещают экспорт товаров военного и двойного назначения из ЕС, оборудования для нефтяных разработок и ограничивают финансирование российских оборонных концернов. Кроме того, запрещено долговое финансирование "Роснефти", "Транснефти" и "Газпром нефти", а пяти крупнейшим банкам запрещается выдавать кредиты на сроки более месяца.