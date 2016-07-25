В российских магазинах появится больше овощей и фруктов из Молдавии

Фото: m24.ru

Россельхознадзор разрешил ввоз подкарантинных овощей и фруктов 43 предприятий Молдавии с 22 июля, передает пресс-служба ведомства. Разрешение было сделано в качестве эксперимента и под гарантии Национального агентства по безопасности пищевых продуктов республики.

В частности, на прилавках российских магазинов увеличится количество молдавских яблок, груш, айвы, абрикосов, вишни и черешни, персиков, нектаринов, слив и терна.

Ограничения на ввоз молдавской растительной продукции через Белоруссию Россельхознадзор ввел 14 марта. Овощи и фрукты могли въезжать в РФ только через пункты пропуска в Белгородской, Курской и Брянской областях.

Отношения между Москвой и Кишиневом ухудшились летом 2014 года, когда парламент Молдавии ратифицировал соглашение об ассоциации с Евросоюзом и полностью открыл рынок республики для европейских товаров.

Россия, опасаясь, что через Молдавию поступят подкарантинные товары из Евросоюза, ввела временный запрет на ввоз некоторых видов молдавской продукции. В частности, до сих пор действуют ограничения на импорт в Россию мяса и вина из Молдавии (за исключением Гагаузии и Приднестровья).

В феврале 2015 года Россельхознадзор разрешил ввоз в Россию молдавских яблок. С августа разрешение на ввоз фруктов на территорию РФ получили еще семь компаний, а с сентября – 46.