В Россию запретят ввозить украинское молоко и сыры

Ввоз в Россию молочной продукции с Украины запретят с 28 июля. Как сообщил М24.ru помощник руководителя Россельхознадзора Алексей Алексеенко, причиной запрета стало систематическое выявление в украинских продуктах вредных веществ.

По данным Россельхознадзора, в молоке и другой молочной продукции украинских производителей неоднократно были обнаружены антибиотики тетрациклиновой группы, а также соли тяжелых металлов. "Отдельно стоит отметить факты фальсификаций продукции, – сказал Алексей Алексеенко. – Например, замену молочного жира пальмовым маслом".

Сейчас в России уже действует запрет Россельхознадзора на ряд продуктов с Украины, в частности, на картофель, в котором обнаружены вредные организмы – цисты золотистой картофельной нематоды. Запрещен также провоз через границу любой растительной продукции в ручной клади, багаже и почтовых отправлениях.

Кроме того, Роспотребнадзором в России запрещена продукция нескольких украинских производителей. В черный список попали молоко и сыр компании "Милкиленд-Украина" и сыры "Лозовского молочного завода". Еще запрет коснулся конфет Roshen – Роспотребнадзор счел, что они изготовлены из какао-бобов низкого качества.