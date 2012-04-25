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Экономика

25 апреля 2012, 16:30

В Москве появится электронная жалобная книга

продукты продажи жалобы магазины

Фото: ИТАР-ТАСС

В скором времени в Москве появится электронная жалобная книга, сообщает газета «Известия».

На специализированном сайте, который должен заработать в ближайшие месяцы, будет размещена информация обо всех расположенных в столице магазинах. На этом портале жители города смогут оставлять жалобы на испорченные продукты и непрофессионализм продавцов.
Увы, существующие сегодня традиционные жалобные книги безнадежно устарели. Многие владельцы торговых точек даже не открывают их, занесенные замечания не приводят к улучшениям в работе и обслуживании клиентов.

Тем не менее, многие торговые сети выразили желание и готовность работать с новым интернет-ресурсом. Однако, по словам исполнительного директора Ассоциации компаний розничной торговли Ильи Белоновского, для крупных компаний ситуация складывается непростая. Большие торговые сети, насчитывающие в своем штате тысячи сотрудников, не могут следить за качеством работы каждого из них. «В итоге из-за непрофессионализма одного человека страдает имидж целого бренда», - отметил Белоновский.

На сегодняшний день в Москве работает около 32 тысяч различных магазинов. При этом большая часть горожан, согласно опросам, недовольна качеством товаров и обслуживанием в торговых точках.

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