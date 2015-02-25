Россельхознадзор разрешил ввоз молдавских яблок в Россию

Фото: M24.ru

Россельхознадзор "в качестве эксперимента" разрешил поставки на российский рынок яблок с ряда предприятий и регионов Молдавии, сообщает пресс-служба ведомства.

С 26 февраля разрешение поставлять в Россию яблоки получили компании SRL Ungureanca, CAP Prima-Nicatim, SRL Plaiul Birladean, GT Scutaru Victor, SRL Grimafruit, SRL Bona-Fruct, SRL Bucuria-Saturn, ООО "Агроденидан", ООО "Сельскохозяйственная фирма "Агростар", JV Unit-Olimp" SRL.

Кроме того, разрешены поставки яблок с территорий Григориопольского, Дубоссарского, Каменского, Рыбницкого и Слободзейского районов Молдавии.

Поставки были разрешены в результате двухсторонних консультаций представителей Россельхознадзора и Национального агентства по безопасности пищевых продуктов Молдавии под гарантии агентства.

"В случае выявления нарушений российских и международный карантинных фитосанитарных требований Россельхознадзор будет вынужден принять решение о запрете ввоза разрешенной подкарантинной продукции происхождения Республика Молдова", – подчеркнули в Россельхознадзоре.

Напомним, Россия с 21 июля 2014 года запретила поставки фруктов из Молдавии. Продукцию из этой страны стало запрещено провозить в ручной клади и багаже. Ограничения коснулись поставок яблок, груш, абрикосов, айвы, черешни, вишни, нектаринов, персиков и слив.

Кроме того, Роспотребнадзор запретил ввозить в Россию молдавские плодовощные консервы. В список попали четыре компании, производящие консервы - SRL "Sorvest-Agro", АО "Alfa-Nistru", П.И.К АО "Natur Bravo", CП "Coval&Co" 0.0.0.

В ведомстве отмечали, что запрет принят из-за нарушений правил поставок и отсутствия необходимого лабораторного контроля.