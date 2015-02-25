Тыква, кабачки и гречка: Можно ли сэкономить в пост

Фото: m24.ru/Татьяна Уханова

В этом году Великий Пост выпал на период с 23 февраля по 11 апреля. Все это время православным москвичам следует воздерживаться от мяса, молока, сыра и яиц. Исключение составляют пожилые люди, дети, беременные и кормящие женщины, а также люди с заболеваниями, для которых воздержание от пищи может обернуться серьезными осложнениями.

По церковным правилам, каждые понедельник, среду и пятницу постящиеся могут есть только сырую пищу без масла, а по вторникам и четвергам — горячую пищу без масла. В выходные можно не только побаловать себя горячей едой с растительным маслом, но и выпить бокал вина. Так — с небольшими исключениями — проходят 7 недель. В воскресенье шестой недели — 5 апреля — отмечают Вербное воскресенье. В этот день православным разрешается отведать рыбы и морепродуктов. А вот в Страстную пятницу, 10 апреля, надо полностью отказаться от пищи, а на следующий день — от вина.

Если отвлечься от религии, семь недель голодания в начале весны всегда были удобным и выгодным предприятиям для домохозяйств. Великий пост традиционно выпадал на время, когда старые запасы продуктов уже изрядно истощены, а до нового урожая еще далеко.

Сейчас продукты на прилавках магазинов лежат круглый год, и беречь в общем-то нечего, однако об экономии в этот непростой период начала 2015-го задумывался, наверное, каждый. В этом смысле некоторые москвичи рассматривают Великий пост как еще одну возможность сократить расходы на еду.

Кроме того, давно замечено, что к Посту прибегают не только православные. Не знаю, как в других городах, но, пожалуй, в каждом московском офисе найдется девушка, которая "использует" этот период, чтобы похудеть. В обычное время сесть на диету бывает сложно, и мотивации отчаянно не хватает, но семь недель перед Пасхой — время Поста, и убедить себя не есть скоромного для многих оказывается проще именно сейчас.

Действительно ли можно сократить издержки во время поста, учитывая что три дня в неделю разрешается есть только сырую пищу?

Традиционно дешевые продукты — крупы, картошка, свекла, макароны и пр. - требуют термической обработки и не подходят для питания в понедельник, среду и пятницу. Заменить их можно свежими овощами, вот только помидоров и огурцов дешевле 200-250 рублей за килограмм днем с огнем не сыщешь, а на одной морковке с луком долго все-таки не протянешь. Воздерживаться важно, но поддерживать организм в более-менее бодром состоянии тоже необходимо (люди же работают, строят дороги, охраняют покой, убирают улицы, занимаются творчеством наконец). Представьте, сколько таких помидоров на вес золота нужно взрослому мужчине, мечтающему о рульке не меньше, чем о праведной жизни!

С другой стороны, четыре дня в неделю можно есть вареное, и тут как раз можно дать волю внутреннему скряге: овсянка на воде, пустой рис, картошка с горошкам, а по особым случаям любимая гречка. Однако разнообразия захочется очень быстро, а хорошая импортная тыква обойдется уже рублей в 200 за штуку, не говоря о новом деликатесе — кабачке (за самый крохотный плод придется выложить 100-150 рублей, а сколько их нужно, чтобы наесться без мяса!)

Недешево стоят и заменители мяса и сладостей. Чтобы восполнить недостаток белков и жиров, нужно есть орехи, авокадо, оливки, а также цельнозерновой хлеб и бобовые. Вместо конфет рекомендуют класть на стол цукаты, сухофрукты и мед.

Наконец, в Вербное воскресенье вряд ли кто-то откажет себе в удовольствии съесть кусок рыбы или горку креветок. Что теперь значительно дороже, чем кусок курицы, свинины и даже говядины. В самом скромном продуктовом стейки из семги продают за 1000 рублей килограмм, филе тилапии — около 600 рублей. Про креветки в пору вообще промолчать с 500 рублями за полкило.

Так можно ли сэкономить в пост? Конечно, да, если вас не пугает однообразие пищи. Если же любите есть каждый день что-то новенькое, придется раскошелиться на постные продукты.

Правда, и тут есть одно но: если вы в основном питаетесь не дома, а в кафе, столовых и ресторанах, то овощные блюда зачастую будут стоить дешевле, чем мясные. В конце концов, вместо горячего блюда с гарниром можно заказать только гарнир — экономия в 2-3 раза обеспечена. Кроме того, уже много лет подряд столичные заведения общепита предлагают богатое постное меню.

"Постные блюда последние лет 10 делают все рестораны, - отметил в беседе с M24.ru президент федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров. - Я считаю, что это весьма странно, потому что пост подразумевает не то, что вы в рот кладете. Само посещение ресторана является некоей развлекаловкой, и можно полемизировать о том, стоит ли вообще в момент поста идти в ресторан или не стоит".

Действительно, вопросы посещения ресторанов, экономии и даже замены мяса бобами и орехами не совсем корректны, когда речь идет о Великом посте. Все-таки эти семь недель — не просто воздержание от пищи и уж точно не повод похудеть или начать тратить меньше. За это время человек должен совершить большую духовную работу, избавиться от праздности и подумать о своих грехах, чтобы прийти к Пасхе просветленным и обновившимся. В конце концов, не так важно, что мы едим и сколько на это тратим, как добрые дела и мысли.

