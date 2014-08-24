С четырех предприятий Мексики снят запрет на ввоз конины в Россию

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Россельхознадзор снял запрет на поставки конины с четырех предприятий в Мексике. Также был расширен список поставщиков молочной продукции из Сербии.

Ограничения на ввоз отменены для предприятий "Empacadora de Carnes de Fresnillo SA de CV" (TIF E-42), "Empacadora de carnes Unidad Ganadera S.A. de C.V." (TIF E-20), "Carretera Jerez - Sanchez Roman km.27.5. CP 99380 Jerez" (TIF E-33), "Carretera Panamericana km.64, Colonia Agricola Industrial C.P. 33750 Cd.Camargo" (TIF Е-98). Такое решение было принято после принятия гарантий ветеринарной службы Мексики и устранения нарушений, выявленных в ходе инспекции 2013 года.

Также Россельхознадзор готов принять гарантии ветслужбы Сербии и включить в список поставщиков два предприятия по производству молочной продукции: "N RS 12293" (производство и хранение готовой молочной продукции из козьего молока) и "N RS 156" (производство и хранение готовой молочной продукции и сухого молока). Однако сначала необходимо согласовать вопрос с ветеринарными службами Белоруссии и Казахстана. Кроме того, был снят запрет на поставки молока, кисломолочных продуктов, брынзы и сыра с сербского предприятия "N RS 154".

Напомним, ранее Россельхознадзор выдал разрешения на импорт продуктов свыше 30 предприятиям из стран, которых не коснулись российские санкции. Среди них 13 предприятий из Перу, 12 - из Чили, 6 - из Бразилии и одно предприятие из Армении.