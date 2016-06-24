Фестиваль "Московское мороженое" стартовал в столице

Фото: m24.ru

Фестиваль "Московское мороженое" открылся в Москве. Как сообщил журналистам на церемонии открытия руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк, фестиваль может стать ежегодным, если понравится москвичам.

"Я надеюсь, что фестиваль мороженого также станет популярным наряду с другими фестивалями – "Путешествие в Рождество", "Московское варенье". Я думаю, жители и гости столицы сами оценят", – цитирует его пресс-служба департамента торговли и услуг.

Он также сообщил, что самыми популярными у москвичей сортами летнего лакомства являются пломбир, крем-брюле и шоколадное мороженое.

На фестивале "Московское мороженое", который пройдет с 24 июня по 10 июля, будет представлено более 150 видов мороженого. На 32 площадках можно будет попробовать мороженое от 30 производителей из разных регионов России. Каждая площадка носит свое имя.

Например, на площади Революции раскинулась "Страна сладкоежек", в Камергерском переулке разместится площадка "Шоколадно-ореховые танцы", а у памятника Есенину на Тверском бульваре появится "Десертная мастерская". Ознакомиться со всеми площадками фестиваля можно по ссылке.