Не только в мышеловке: как выбрать качественный сыр

Эксперты Роскачества выяснят, на чем экономят производители, с помощью масштабного исследования сыра сорта "Российский". На испытание отправится продукция тридцати популярных брендов, сообщает телеканал "Москва 24".

Сыр для исследований эксперты Роскачества берут в магазинах не со склада, а прямо с полки в торговом зале. Это принципиальная позиция – проверить то, что доступно покупателям. Видов сыров много, но в лаборатории ждут только тот, что называется "Российским", поскольку он является самым популярным. И рецепт у него классический, единый для всех, вне зависимости от того, где он производится – в Белоруссии или в Молдавии.

По словам заместителя руководителя Роскачества, закупка сыра будет производиться по всей стране – от Калининграда до Алтайского края, от Свердловской области до Татарстана. "То есть будет действительно всероссийское исследование "российского" сыра", – говорит она.

А проверить сыр решили потому, что заводы, по словам специалистов, сейчас идут на любые уловки, чтобы удешевить производство. В результате продают даже то, что сыром не является. Он должен быть только молочным, а во многих сортах теперь в качестве основы используются растительные жиры. Эксперты такой сырный продукт называют фальсификатом.

Руководитель группы стандартизации Молочного союза России Лариса Абдуллаева рассказывает, что при изготовлении продукта нередко добавляются различные пищевые добавки, которые позволяют значительно сократить время созревания сыра. Это, опять же, удешевляет производство. Для здоровья потребителя такой сыр не очень опасен, у него просто ниже качество.

Меняют технологию потому, что сыр по классическому рецепту получается дорогим. Чтобы сварить один килограмм сыра, нужно десять литров молока. Это примерно 250 рублей. Закваска и переработка – еще рублей 60. В результате заводская цена больше трехсот рублей. Плюс торговая наценка примерно 50 процентов. Выходит, настоящий сыр на прилавке только тот, цена которого не меньше 450 рублей. Также эксперты советуют присматриваться к внешнему виду продукта при покупке.

Если сыр бледный, говорит эксперт Молочного союза России Юрий Власенко, если он не раскрыл свои поры, его даже не стоит покупать, поскольку, возможно, нарушена технология приготовления такого продукта. Также сыр не стоит покупать, если этикетка на нем легко снимается.

Сейчас купить гарантированно натуральный сыр можно только у фермеров. Им невыгодно подделывать продукт, потому что они выпускают его малыми партиями.

Людмила Кашаганова в своей частной сыроварне варит 25 видов элитных сыров. Ей на пробу привезли магазинные сыры трех ценовых категорий: дорогой за 1600, средний – за 700 и самый дешевый – за 100 рублей. Дипломированный сыровар заключила: эти сыры "неинтересные", если они вообще являются сырами. Среди представленных на пробу образцов был и "Российский", который проверку на вкус также не прошел.

Первое, что интересует Роскачество в сырах – это наличие антибиотиков и бактериологических изменений. Анализировать будут по 77 показателям. Если экспертиза покажет, что сыр соответствует повышенным стандартам качества, то производителю разрешат изменить этикетку: на ней будет стоять маркировка знака качества с надписью "Проверено".