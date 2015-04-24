Форма поиска по сайту

24 апреля 2015, 21:00

Экономика

Россельхознадзор запретил ввоз овощей и фруктов из Болгарии

Фото: ТАСС/Александра Мудрац

Россельхознадзор запрещает реэкспорт в Россию овощей и фруктов из Болгарии. Запрет вступает в силу с 25 апреля, сообщает пресс-служба ведомства.

Уточняется, что Россельхознадзор принял решение о запрете продукции из-за того, что в Россию поступили продукты с поддельными фитосанитарными сертификатами других стран. Таким образом осуществлялся незаконный реэкспорт.

Реэкспорт – это покупка товара в одном государстве для его перепродажи в другом. Так удается обходить запреты на ввоз продуктов из какой-либо конкретной страны.

Напомним, 8 декабря начал действовать запрет на ввоз в Россию всей растительной продукции из Албании. Как пояснили в Россельхознадзоре, албанцы неоднократно завозили в нашу страну фрукты и овощи из стран Евросоюза, в отношении которых действуют санкции.

При этом предъявлялись поддельные сертификаты, а Албания не принимала никаких мер, чтобы остановить незаконный реэкспорт и не реагировала на предупреждения,

Кроме того, ранее столичные полицейские совместно с Россельхознадзором нашли в одном из центров оптовой торговли 50 тонн запрещенной к ввозу свинины. Всю продукцию сняли с продажи и арестовали, также был составлен протокол по статье КоАП "Нарушение правил перевозки, перегона или убоя животных либо правил заготовки, переработки, хранения или реализации продуктов животноводства".

продукты Россельхознадзор Болгария запрет на ввоз фрукты и овощи

