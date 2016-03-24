Импортные овощи в магазинах Москвы заменят подмосковными к 2020 году

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Подмосковные сельские хозяйства смогут полностью заместить импортные помидоры, огурцы и салат в магазинах Москвы в 2018-2019 годах, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Дмитрия Степаненко.

По его словам, область сможет полностью обеспечивать себя овощами к 2017 году. "А если брать вместе с Москвой, то, по нашим прикидкам, в 2018-2019 годах, я думаю, мы полностью заместим импорт и не будем ни от кого зависеть", – сказал Степаненко.

В 2014 году Подмосковье обеспечило себя овощами за счет собственных ресурсов на 10 процентов, в 2015 году – на 15 процентов. Планируется, что в 2016 году этот показатель вырастет до 45 процентов и составит 27 тысяч тонн.

Напомним, в следующем году в Подмосковье начнется производство креветок и раков. В ближайшие три года в области планируется запустить девять хозяйств, специализирующихся на аквакультуре, общей мощностью 8,5 тысяч тонн.

Помимо креветок и раков здесь планируют выращивать осетра, форель, тилапию. В результате производство рыбы в Московской области увеличится в два раза.