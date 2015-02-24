Как развивается экопроизводство для столицы

Фото: M24.ru/Юлия Накошная

Сторонников здорового образа жизни, а вместе с ним и правильного питания становится все больше. В последние годы мир захлестнула мода на экологически чистую продукцию. На сегодняшний день основными рынками органических продуктов питания остаются Германия, Великобритания, Франция, США, Канада и Япония. Стоят такие продукты в 1,5-3 раза дороже обычных. Тем не менее, в последние годы растет и число россиян, готовых потреблять экопродукцию. M24.ru попытались разобраться, что производят экорынки, в чем отличие экологически чистых продуктов от обычных.

В чем особенность экологически чистых продуктов

Это натуральные продукты питания высшего качества, сертифицированные в соответствии с требованиями Европейской комиссии к продуктам organic.

Фото: M24.ru

Такие продукты имеют естественный срок хранения, долго у вас в холодильнике они не продержатся.

Продукты выращены натуральным образом без использования химических реагентов, в экологически благополучной местности, где на расстоянии 500 километров вокруг нет ни одного химического или другого вредного завода. При их производстве не используются пестициды, минеральные удобрения, антибиотики и гормоны роста, консерванты, ароматизаторы, стабилизаторы, красители и другие искусственные добавки.

В экологически чистых продуктах содержатся питательные и биологические активные вещества, минералы и витамины. В органических продуктах полезных веществ на 50% больше, чем в обычных.

Какая продукция может быть экологически чистой

"Зеленые предприниматели" производят натуральное масло, фрукты, злаки и мясо. Также можно купить экологически чистые кетчупы и приправы. Можно встретить даже органический кофе и чай.

Важно отметить, что экологически чистыми могут быть и бытовые средства для мытья посуды и стирки, косметика и даже игрушки.

На сегодняшний день статистика показывает – экологически чистые продукты покупают 15% москвичей.

Мнение эксперта

По словам депутата городской думы, председателя комиссии по экологической политике Зои Зотовой, в России производство экологически чистой продукции набирает обороты, но не все так просто, как кажется.

"Экологически чистые продукты достаточно востребованы, и москвичи, как и другие россияне, заинтересованы в том, чтобы пить чистую воду и употреблять чистые продукты. Правда, это не так просто, потому что сегодня на государственном уровне не закреплено понятие "экологически чистые продукты". На сегодняшний день мы можем говорить только о применении норм СанПиНа, который подтверждает безопасность продукта. А мы должны говорить о степени загрязненности или степени чистоты продукта. Решить эту задачу призвана экологическая сертификация продуктов.

Сегодня этому направлению уделяется большое внимание как со стороны госорганов, так и со стороны общественных организаций. В министерстве сельского хозяйства создана группа, которая разрабатывает проект федерального закона о производстве органической сельско-хозяйственной продукции. Общественные организации также проводят очень большую работу в этом направлении.

Фото: Зоя Зотова/M24.ru

Так, одно коммерческое партнерство на основе норм европейского сообщества, США и Японии разработало проект технического регламента об экологическом сельском хозяйстве. С 2004 года создан эко-контроль, зарегистрирована система добровольной сертификации "БИО".

Отмечу также, что сетевые структуры "Азбука вкуса", "Органик", "Агранта" и "Аривера" создали Национальный органический союз. Зарегистрирован он в декабре 2013 года. Основные задачи, которые ставит перед собой союз, – объединить основных участников рынка, сформировать стандарты отрасли, а также принять участие в разработке и продвижении законопроектов, направленных на формирование и регулирование органического рынка. Таким образом, работа в этом направлении ведется", рассказала M24.ru Зотова.

Депутат также отметила, что производство экологически чистых продуктов еще не на таком уровне в России, как в других странах, больше продукции закупалось за рубежом, но сейчас перед фермерами поставлена задача импортозамещения.

"Кризис, несомненно, влияет и этот процесс тормозит, потому что сегодня в первую очередь надо удержать производство жизненно-необходимых продуктов . Но уже сейчас можно с уверенностью говорить о формировании этого рынка и его больших перспективах в нашей стране", - отметила Зотова.

Люси Айрапетян