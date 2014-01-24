Форма поиска по сайту

24 января 2014, 12:48

Экономика

Приостановлена деятельность Останкинского молочного комбината

Фото: ИТАР-ТАСС

В столице приостановлена деятельность Останкинского молочного комбината, заявила начальник госинспекции Москвы по качеству сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Ирина Калиновская на оперативном совещании в мэрии.

"Акты проверок с выявленными нарушениями направлены заказчикам для проведения всех необходимых работ. Штрафные санкции применены на сумму 2,2 миллионов рублей. Вопрос находится на постоянном контроле", - отметила она.

В свою очередь Сергей Собянин добавил, что всем департаментам необходимо обратить внимание на эти проверки и применить требования ко всем поставщикам продукции. "В торговые учреждения продукция должна поставляться в соответствии с требованиями и без брака", - сказал мэр Москвы.

Ранее сообщалось, что несколько участков предприятия закрыли на месяц из-за антисанитарии. В ходе внезапной проверки, согласованной с прокуратурой города, выяснилось, что сухое молоко хранили с нарушением установленных правил.

Два образца продукции не отвечали санитарным и гигиеническим нормам, а третий - техническому регламенту Таможенного союза. Всего для исследования отобрали девять образцов молока и молочной продукции, в том числе для детского питания.

Помимо приостановки деятельности предприятия, суд решил оштрафовать ОАО "Останкинский молочный комбинат" на сумму 20 тысяч рублей.

