Россельхознадзор проверит склады временного хранения Москвы и области

Фото: ИТАР-ТАСС

Россельхознадзор намерен проверить все склады временного хранения (СВХ) в Москве и Подмосковье. Кроме того, ведомство проведет инспекцию на одном из СВХ в Белоруссии в рамках дела по плодоовощной базе в Бирюлеве.

Такое решение принято после выявления множества нарушений в ходе проверок городских овощебаз, в том числе в Бирюлево. Картофель поставлялся в Россию по недостоверным документам, а виноград - без фитосанитарных сертификатов, сказал агентству "Прайм" помощник руководителя ведомства Алексей Алексеенко.

По его словам, продукты без документации приходили на базу в Бирюлево со складов "Белтаможсервис" в Минской области.

Напомним, что ранее Россельхознадзор обратился в прокуратуру за разрешением на проведение проверочных мероприятий. В Федеральной службе надеются, что события в районе Бирюлево Западное будут способствовать получению разрешения.

Столичные приставы приостановили на 90 дней работу компании-оператора овощебазы в Бирюлево, разгромленной толпой после убийства местного жителя.

В ходе проверок было составлено 19 протоколов об административных правонарушениях, а в отношении руководства ЗАО "Новые Черемушки" было возбуждено дело по факту организации незаконной миграции.

Сергей Собянин поручил проверить все остальные овощебазы города, а также создать вместо устаревших складов "советского" типа современные логистические центры.