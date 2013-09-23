Форма поиска по сайту

23 сентября 2013, 22:16

Экономика

В мясной продукции из пяти стран обнаружены опасные бактерии

Фото: ИТАР-ТАСС

Россельхознадзор сегодня опубликовал ряд обнаруженных нарушений в продуктах из нескольких стран. В частности, под проверку попали продукты из Белоруссии, Армении, Бразилии, Австрии и Германии.

Как сообщает официальный сайт ведомства, при лабораторных исследованиях продуктов питания в режиме мониторинга были обнаружены следующие микроорганизмы и бактерии.

В армянских, немецких, бразильских и белорусских продуктах были выявлены золотистый стафилококк, мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы, а также бактерии группы кишечной палочки.

В Австрийских продуктах питания били выявлены листерии.

Исходя из этого было принято решение проинформировать государственные ветеринарные службы всех вышеназванных стран о выявленных нарушениях для принятия ими необходимых мер.

продукты бактерии мясопродукты заражение

