В первый день фестиваля "Рыбная неделя" распродали 50 тонн рыбы

Фото: ТАСС/Артем Коротаев

По итогам первого дня работы фестиваля "Рыбная неделя" в Москве было распродано порядка 50 тонн рыбы и морепродуктов, сообщает пресс-служба Росрыболовства.

"Раскупали в основном дальневосточного дикого лосося – нерку, чавычу, горбушу, а также омуля и муксуна, знаменитую крымскую хамсу", – отметили в ведомстве.

На открытых фестивальных площадках в первый день побывали более 300 тысяч человек. Статистика по объему проданной рыбной продукции пока учитывает только это число – сколько рыбы было продано в 1,6 тысячи столичных магазинов, поддержавших фестиваль, будет подсчитано после его окончания.

По словам главы Росрыболовства Ильи Шестакова, такой ажиотажный спрос развенчивает миф о русской рыбе как о второстепенном продукте, не востребованном отечественными покупателями.

"Российские рыбопромышленники убедились, что их продукцию любят и ждут", – резюмировал глава ведомства.

Первый всероссийский фестиваль "Рыбная неделя" проходит с 22 по 28 апреля 2015 года на семи столичных площадках:

Пушкинская площадь;

Новопушкинский сквер;

Тверской бульвар, владение 28 (напротив магазина "Армения");

улица Арбат, владение 48;

Климентовский переулок (улица Малая Ордынка, владение 23);

улица Кузнецкий мост, владение 7 (у ЦУМа);

улица Кузнецкий мост, владение 6/3 (у ресторана "Большой").

В фестивале принимают участие 30 рынков, 348 ресторанов, более 1,6 тысячи магазинов. Все они подготовили специальное меню, скидки на ряд наименований и серию промо-мероприятий, включающих дегустации и мастер-классы.

Напомним, что в рамках фестиваля "Рыбная неделя" горожане смогут порыбачить в 3D-очках в побывать в море дополненной реальности.

В культурной программе также предусмотрены концерты известных исполнителей, лекции путешественников и ученых, выставки экспонатов Дарвиновского музея и фотовыставка "Русская рыба". На Пушкинской площади гостей мероприятия ожидает "морское" караоке, кулинарные мастер-классы, модный показ "История тельняшки: от маек до платьев в полоску" и многое другое.

Подробное расписание мероприятий фестиваля можно узнать на официальном сайте.