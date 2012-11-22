Госдума утвердила потребительскую корзину на ближайшие пять лет

Фото: ИТАР-ТАСС

Новая потребительская корзина начнет действовать с 1 января. В утвержденном депутатами варианте больше мяса и рыбы, но меньше других продуктов.

Так, сейчас на одного взрослого полагается около 32 килограммов мяса в год, а будет почти 59. Рыбы - 16 килограммов, а будет 18 с половиной. Прибавку также заложили по овощам, яйцам, фруктам, пишет "Российская газета".

При этом количество других продуктов парламентарии уменьшили. Это касается хлеба, картошки и жиров. Разработчики документа посчитали, что взрослым людям масла и маргарина нужно есть вполовину меньше, чем сейчас.

В частности, рядовому россиянину с Нового года положено 126,5 килограмма хлеба (в том числе крупы) в год, более 100 килограммов картошки, 60 килограммов фруктов и 114 килограммов овощей.

Расходы на товары и услуги теперь "привязаны" к стоимости продуктов и должны составлять ровно половину от этой суммы. То есть 25% процентов отводится на товары, и столько же - на услуги.

При этом стоимость корзины в деньгах выросла всего на 200 рублей для взрослых, на 411 рублей для пенсионеров и на 250 рублей для детей. Это 6,3 тысячи, 5,4 и 6,4 соответственно.

Напомним, что потребительская корзина практически не менялась с 1999 года.