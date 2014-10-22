Россия приостановила поставки мяса из Молдавии

Фото: ТАСС/Антон Буценко

Россельхознадзор приостанавливает поставки мяса из Молдавии с 27 октября. Соответствующее решение принято по результатам инспекции, сообщил ТАСС руководитель службы Сергей Данкверт.

Россельхознадзор провел проверку совместно с белорусскими контролирующими органами. Основная масса некачественной продукции поставлялась в Белоруссию.

В ходе инспекции были выявлены случаи поставки через Молдавию небезопасного мяса. К некоторым образцам прилагались поддельные ветеринарные сертификаты.

Напомним, с сегодняшнего дня начинает действовать временный запрет на импорт и транзит всей растительной продукции с Украины. Он связан с резким увеличением поставок из этой страны, а также с отсутствием или намеренным удалением маркировки с упаковок.

В настоящее время в Россию запрещен ввоз украинских соков, молока и молочной продукции, сыров, кондитерской продукции, рыбных и плодоовощных консервов, отдельных видов алкоголя.

С 18 октября действуют временные ограничения на поставку некоторых видов животноводческой продукции из Греции. Такие меры предпринимаются в связи с регистрацией очага инфекции блутанга на территории округа Эпир. Блутанг - это вирусная инфекция, поражающая преимущественно овец.