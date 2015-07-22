Цены на овощи и фрукты стали снижаться

Фото: m24/Александр Авилов

Цены на продукты с апреля стабилизировались и стали снижаться, сообщил заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов.

По его словам, отмечается рекордное снижение цены на овощи и фрукты. Так, огурцы подешевели на 58,7 процента, томаты – на 41,3 процента, перец потерял в стоимости 24,2 процента, цена капусты снизилась на 15 процентов. Бананы стали дешевле на 19,9 процента, виноград – на 7,8 процента, сыр подешевел на 7,6 процента, апельсины – на 7 процентов, яйца – на 20 процентов, а рыба потеряла в цене 3,8 процента, передает МИА "Россия Сегодня".

Снижение цен наблюдается и в бакалейной группе. Например, мука подешевела на 1,2 процента, рис стал дешевле на 2,4 процента, гречка – на 3,3 процента, а сахар стал дешевле на 4,2 процента.

Ранее m24.ru сообщало, что цены на большинство продуктов питания в Москве с марта снизились на 10 процентов. Заметно подешевели крупы, мука, сахар, яйца и ряд других товаров. Молоко и молочные продукты потеряли в цене порядка 15 процентов.

Причина падения цен на продукты питания – укрепление рубля по отношению к доллару и евро. О том, что цены на еду в столице летом будут снижаться говорили и прогнозы департамента торговли и услуг, однако конкретные цифры зависят от урожая.

Минпромторг также отмечал снижение цен. По данным ведомства, во втором квартале подешевели рис, свинина, мороженая рыба, молоко, кефир, картофель, виноград. Лидером по снижению цен оказались свежие огурцы (-15,6 процента). Бананы потеряли в стоимости 7,5 процента, апельсины – 4,1 процента. Кроме того, яйца подешевели на 2,5 процента, твердый сыр – на 2,6 процента, а курятина – на 1,2 процента.

Напомним, столичные власти еженедельно публикуют минимальные цены на продукты питания по данным собственного мониторинга. Информация о стоимости продовольственных товаров первой необходимости публикуется на сайте департамента торговли и услуг.