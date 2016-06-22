Союзмолоко опровергло заявление Россельхознадзора

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

"Национальный союз производителей молока" (Союзмолоко) оценивает долю молочного фальсификата в России в 10 процентов, сообщает пресс-служба союза.

Объединение ждет от Россельхознадзора опровержения этой цифры или обнародования информации о большем количестве фальсификата. В объединении подчеркнули, что выявлением фальсифицированной молочной продукции должно заниматься уполномоченное ведомство – Роспотребнадзор.

20 июня на сайте Россельхознадзора появилось сообщение, в котором ведомство перечислило способы фальсификации молока, используемые в России.

В частности, в тексте сообщается, что производители молока снижают себестоимость продукции, добавляя в нее воду, а также крахмал, мел, мыло, соду, известь, борную или салициловую кислоты и даже гипс. С полным текстом сообщения можно ознакомиться по ссылке.

Союзмолоко называет приведенные в тексте данные спекулятивными и сообщает, что сообщение об этом направлено в Минсельхоз и правительство РФ.

В феврале долю фальсифицированной молочной продукции в Москве Россельхознадзор оценивал в 50 процентов.