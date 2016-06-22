Форма поиска по сайту

Новости

22 июня 2016, 13:38

Экономика

Поставки молочной продукции из Белоруссии могут ограничить

Фото: ТАСС/Владимир Синдеев

Россельхознадзор планирует ввести ограничения на поставки молочной продукции из Белоруссии. Это произойдет в случае обнаружения такой продукции ненадлежащего качества на прилавках отечественных магазинов, сообщает пресс-служба ведомства.

Недобросовестные производители молока добавляют в него воду, а также крахмал, мел, мыло, соду, известь, борную или салициловую кислоты и даже гипс. Таким образом производители снижают себестоимость продукции, чтобы получить дополнительную прибыль.

В ведомстве детально изучили способы фальсификации молочной продукции в России.

Чаще всего вместо цельного натурального молока представляют восстановленное молоко с добавлением растительных жиров, затем это молоко используют для изготовления кисломолочной продукции.

Подмена одного молока другим очень часто бывает при продаже козьего молока, которое реализуется по более высокой цене.

Кроме того, происходит и подмена натурального (цельного) молока нормализованным.

продукты Белоруссия молочная продукция ограничения поставок

