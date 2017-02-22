Самую дорогую бутылку рома продали во Франции

Фото: ТАСС/YAY

Самую дорогую в мире бутылку рома продали во Франции за 100 тысяч евро, передает "Франс Пресс".

Бутылку создали из хрусталя, украсили 18-каратным золотом и четырьмя каратами бриллиантов. Сам ром Clément 1966 года никогда раньше не продавался, всего существует около 40 бутылок такого напитка.

Покупателем стал итальянец, чье имя не раскрывается. Около 15 тысяч евро перевели ассоциации по борьбе с серповидноклеточной анемией.

Было создано восемь похожих бутылок меньшего размера стоимостью 19 тысяч евро каждая, отмечает агентство. Последнюю и самую дорогую бутылку купили менее чем за два месяца.