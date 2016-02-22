102 ярмарки выходного дня откроются в столице 1 апреля

Более 100 площадок ярмарок выходного дня откроются в столице 1 апреля

Москвичи могут ознакомиться со списком адресов, по которым 1 апреля откроются ярмарки выходного дня. Всего город утвердил 102 адреса, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Больше всего ярмарок откроется на юге столицы – там их будет 14. А вот самое маленько количество ярмарок организуют в Зеленограде – всего три.

Самые крупные площадки расположатся в Кузьминках и Хамовниках. Продукты у фермеров можно будет купить в 108 и 72 торговых местах соответственно. Полный перечень ярмарок опубликован на сайте департамента торговли и услуг.

В новом сезоне облик ярмарок будет другим: палатки заменят шатровыми конструкциями. В них появятся новые столы и горки, а перегородки со съемными механизмами будут разделять их на торговые места.

Как выбирать товары на ярмарках выходного дня

Напомним, в прошлом году в столице работало более 109 ярмарок выходного дня. Торговые ряды работали с пятницы по воскресенье – такой график выбрали сами москвичи в проекте "Активный гражданин". Горожане могут купить свежие фермерские овощи, фрукты и различные продовольственные товары.

Половина торговых мест на ярмарках отводится фермерам, садоводам и огородникам, которые самостоятельно производят сельскохозяйственную продукцию, выращивают овощи и фрукты. Остальные места распределены между индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами.

Товары, которые продают на ярмарках (овощи, фрукты, молоко, мясо), произведены на территории России и государств Таможенного союза.

Цены на ярмарках ниже по одной важной причине: торговые места предоставляются бесплатно. Поэтому производителю нет смысла накручивать цену на свой продукт – ведь он ничего не платит за право торговать.