Все киоски в городе постепенно заменят на павильоны нового образца - Немерюк

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Город заменит все торговые киоски на киоски нового образца, сообщил M24.ru глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк. Замену проведут за счет города, а сами киоски будут сдавать предпринимателям в аренду. При этом демонтируют только те палатки, у владельцев которых истек договор аренды земли.

"Сроки работы старых павильонов на территории города практически истекли, - добавил Немерюк. - Все они постепенно будут замены на киоски нового образца".

По словам главы департамента, договоры с владельцами киосков продлевать не станут. Город за свой счет установит новые торговые павильоны, которые будут разыгрываться на аукционах.

Немерюк уверил, что предпринимателям не стоит волноваться. "Тем предпринимателям, у которых есть договоры, нечего пугаться, все киоски будут стоять до окончания срока".

Ранее Алексей Немерюк сообщал, что 2015 году в Москве могут установить более тысячи обновленных киосков мороженого. Одна такая торговая точка уже появилась напротив здания мэрии на Тверской улице.

Напомним, Мосгордума приняла законопроект о торговом сборе во втором чтении. Документ устанавливает ставки для предпринимателей, которые торгуют в стационарных объектах площадью до 50 квадратных метров. Под действие закона также попадут бизнесмены, которые содержат нестационарные торговые точки.

По словам главы департамента экономической политики Максима Решетникова, размер торгового сбора будет равен стоимости патента для торговой деятельности в Москве, то есть 120 тысяч рублей за 50 квадратных метров в год. К базовому торговому сбору будет применяться коэффициент 0,7, если торговый объект расположен за МКАД и коэффициент 2, если магазин находится в центре Москвы.

Таким образом, торговцев в центре города обяжут платить налог в размере 240 тысяч рублей в год, а владельцев торговых объектов на окраинах Москвы - 84 тысячи рублей (в случае, если площадь объектов меньше 50 квадратных метров, а также по 200 рублей в год за каждый дополнительный квадратный метр).

Отметим, что к осени 2015 года все киоски печати в Москве обновятся. При этом ларьки, которые были обновлены самими владельцами, останутся на своих местах. В газетных киосках, принадлежащих городу, появятся банкоматы, терминалы оплаты услуг и холодильники с напитками.

Анатолий Федотов