Минсельхоз опроверг информацию о подорожании соли

Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

Министерство сельского хозяйства России не ожидает увеличения цены на соль. Ситуация на рынке соли остается стабильной, сообщается в заявлении, опубликованном на официальном сайте Минсельхоза.

По данным Росстата, в период с января по сентябрь этого года в России произвели 2,4 миллиона тонн поваренной соли. Россияне в среднем употребляют около 2,5 - 3,5 килограммов соли. Таким образом, в стране произведено столько соли, что россияне могут употреблять по 7 килограммов в год, не опасаясь ее нехватки.

Средняя цена производителей соли составила 3,46 рубля за килограмм.

Ранее сообщалось, что Россия обладает достаточными ресурсами для преодоления "солевой зависимости" от Украины. Так, ресурсы соленого озера Баскунчак, расположенного в Ахтубинском районе Астраханской области, позволяют добыть от 1,5 до 5 миллионов тонн соли в год.

Напомним, 14 ноября министерство сельского хозяйства отметило, что Россия недостаточно обеспечена пищевой солью. Агентство ТАСС, цитируя заместителя главы министерства Андрея Волкова, сообщило, что количество соли снизилось из-за отмены поставок с Украины.