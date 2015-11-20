В Россию могут запретить ввоз рыбных и молочных продуктов из Белоруссии

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Продукция 13 белорусских предприятий может оказаться под запретом. Сегодня Россельхознадзор проинформировал ветеринарную службу Белоруссии о необходимости временно ограничить поставки из восьми рыбоперерабатывающих и пяти молочных производств.

Проверки продукции предприятий проходили с 19 по 23 октября 2015 года. Всего ведомство проинспектировало 15 производств. Все они ранее неоднократно допускали нарушения ветеринарного законодательства при экспорте товаров.

"Инспекция подтвердила незаконное использование белорусскими производителями сырья с закрытых Россельхознадзором предприятий третьих стран. При этом белорусскими компетентными органами фактически не обеспечивался должный государственный лабораторный контроль за сырьем и производимой из него продукцией", – сообщается на сайте ведомства.

Специалисты также обнаружили, что в продукции использовались запрещенные к применению в животноводстве на территории Белоруссии ветеринарные препараты. Выявлены и случаи подделки ветеринарно-санитарных документов. А 30 тонн сырья для изготовления продуктов и вовсе было обезличено – не имело никаких документов, сообщающих о том, откуда его поставили на предприятие.

Напомним, в конце октября Россельхознадзор запретил ввозить на территорию России животных и мясо из Грузии.Причиной запрета стали вспышки африканской чумы свиней и ящура на территории Грузии. Отмечается, что рыба и морепродукты под запрет не попадают.

А в конце сентября был запрещен ввоз в Россию рыбной продукции польских компаний. Такое решение было принято из-за отказа Варшавы от инспекции рыбо-перерабатывающих предприятий страны.