Шоколад в России подорожал в среднем на 15 процентов

Фото: m24.ru/Юлия Иванко

Шоколад в среднем по России подорожал на 14,6 процента, передает Агентство "Москва".

В пресс-службе центра исследований кондитерского рынка заявили, что по отношению к сентябрю прошлого года, больше всего поднялись цены на карамель – рост составил 15,6 процента.

Самый низкий рост цен специалисты центра отметили у тортов – 5,3 процента до 412,07 рублей за килограмм.

Отмечается, что быстрее всего цены на кондитерские изделия растут в Северо-Кавказском и Центральном федеральном округах, а также в Москве. При этом на Северном Кавказе торты подешевели на три процента – до 358,15 рублей за килограмм.

Наконец, самый низкий рост цен на сладости наблюдался в Уральском и Приволжском округах.