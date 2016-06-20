Фото: YAY/ТАСС

Москвичи стали пить меньше соков, сообщает Агенство "Москва" со ссылкой на исследование Российского союза производителей соков. По данным союза, в I квартале этого года в Москве было выпито почти 76 миллионов литров соков, что на 9,5 процента меньше показателя за аналогичный период прошлого года (около 83 миллионов литров).

По словам представителя союза, летом жители столицы предпочитают яблочный и томатный соки. В декабре же спрос на популярные вкусы (яблоко, апельсин, мультифрукт) снижается в пользу более редких. Апельсиновый сок становится наиболее популярным в конце зимы и начале весны.

В Российском союзе производителей соков отмечают также снижение объемов производства соков. По данным объединения, в прошлом году в России было изготовлено около 2,48 миллиарда литров соков, что на 12 процентов меньше, чем годом ранее.

Российский союз производителей соков создан в 1999 году. На сегодняшний день он объединяет 30 предприятий, работающих на рынке соковой продукции и упаковочных материалов.

В числе задач союза – поддержка национальных производителей, исследования в области производства и потребления соков, участие в в разработке и экспертизе законопроектов, касающихся деятельности отрасли, обеспечение контактов между участниками.