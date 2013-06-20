В четверг возобновились поставки грузинских вин в Россию

Первая за последние несколько лет партия грузинского алкоголя в четверг, 20 июня, прошла российскую таможню на алабинском посту в Подмосковье. Об этом сообщили в Центральной акцизной таможне.

Грузия рассчитывает поставить в этом году в Россию примерно 10 миллионов бутылок вина.

Ранее стало известно, что винная продукция Грузии выйдет на российский рынок в совершенно новом качестве. Об этом рассказал в эфире "Москва FM" президент Российской ассоциации сомелье Алексей Сидоров.

"Грузинские вина встали на более высокий уровень, более того, виноделам помогают в разработке новых технологий иностранные специалисты. В связи с чем возросла цена продукции в 3-4 раза", – сообщил Сидоров.

На сегодняшний день в магазинах беспошлинной торговли можно найти качественное грузинское вино хороших производителей по цене от 10 до 55 евро. Однако если раньше вина Грузии в России стоили в среднем 200 рублей, то сейчас цена возрастет до 600 рублей, считает Сидоров.

По мнению эксперта, в столице также могут открыться специальные магазины грузинской продукции, где помимо вина могут продавать коньяк, чачу и продукты питания из Грузии.

Напомним, поставки алкоголя и минеральной воды из этой страны прекратились весной 2006 года. Запрет наложили в Роспотребнадзоре.