Красная цена: когда подешевеют отечественные помидоры

Продовольственная "война" с Турцией приведет к потере Россией полутора миллиардов долларов. Запрет на ввоз томатов из этой страны повлек за собой ответные санкции, которые могут ударить по экономике РФ. При этом на помидорах и других овощах теряют деньги в магазинах и простые покупатели. Отечественный продукт гораздо дороже турецкого. Из чего складывается стоимость овощей на прилавке, и когда она снизится – выясняла корреспондент телеканала "Москва 24".

Помидоры из Турции запрещены в России с 2014 года. Поставки теперь осуществляют Марокко, Азербайджан и Белоруссия. Импорт на прилавках составляет 35 процентов, остальные овощи выращены в России. При этом цены на отечественные томаты горожан неприятно поражают. По данным покупателей, некоторые помидоры с российских грядок стоят по 500 рублей за килограмм. Некоторые оправдывают стоимость тем, что качество у овощей выше, чем у импортных.

Цена на помидоры складывается из стоимости семян, грунта и удобрений, света и тепла, а также оплаты труда людей. работающих в агрокомплексах. Далее идет торговая составляющая цены: сети выстраивают политику по-разному, поэтому одни и те же томаты могут отличаться по цене в несколько раз.

Предприниматель Дмитрий Потапенко отметил, что подобная ситуация типична для всего рынка отечественных товаров. По его словам, электроэнергию в Китай Россия продает за 1,5 рубля за киловатт-час, а своим потребителям поставляет по шесть–десять рублей.

Овощеводы утверждают, что не получают особой выгоды от повышения цен. Как рассказала телеканалу управляющая тепличным комбинатом Ольга Загидуллина, прибавки хватает только на то, чтобы перекрыть собственные затраты.

Кроме того, не все теплицы могут выращивать томаты круглый год. С ноября по февраль овощи нуждаются в досветке, а она по карману не всем.

Ни в закрытой Турции, ни в Азербайджане, ни в Марокко таких проблем нет. Уравнять возможности заграничных и отечественных производителей призваны современные агрокомплексы, которые еще только предстоит построить.

Как сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин, в столичном регионе все теплицы могут выращивать урожай круглый год. При этом стоит такое производство миллиарды рублей. Инвестиции окупаются долго, производства берут дополнительные кредиты, их стоимость тоже включается в цену помидоров.

По самым оптимистичным прогнозам, выровнять цены будет возможно примерно к 2020 году. Тогда, по словам президента национального плодоовощного союза Сергея Королева, Россия не только сможет сравняться с импортерами, но и будет доминировать на рынке, диктуя удобные потребителям цены.