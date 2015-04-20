В столице может появиться большой рыбный рынок

Фото:ТАСС/Артем Коротаев

Москве нужен большой рыбный рынок, где можно было бы попробовать продукцию перед покупкой, считает президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров.

По словам Бухарова, с точки зрения бизнеса рыба дешевле, чем мясо, поэтому большой рыбный рынок, подобный тому, что существует в Лиссабоне и Токио, может быть интересен и покупателям, и продавцам.

"Столичные власти уже сейчас готовы выделить на льготных условиях земельный участок под логистический центр для рыбной продукции", – отметила заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталья Сергунина.

По ее словам, потребители выбирают продукцию по вкусу, упаковке и соотношению цена-качества. "Если рыба российского производства будет отвечать этим критериям, то никаких проблем с ее узнаваемостью на рынке не будет", – отметила заммэра.

По мнению главы Росрыболовства Ильи Шестакова, сейчас необходимо решить проблему доступа москвичей к отечественной рыбной продукции. "Цель фестиваля "Рыбная неделя" – чтобы наши компании попали на московский рынок, в магазины и рестораны", – пояснил Шестаков.

"У нас восемь рыболовецких бассейнов, 900 видов рыб, из них около 400 – промысловые", – сказал Бухаров.

Напомним, правительство Москвы и Росрыболовство подписали сегодня соглашение о сотрудничестве. Соглашение позволит сторонам взаимодействовать по вопросам проведения фестивалей, а также других мероприятий, связанных с популяризацией рыбной продукции на территории столицы.

В Москве с 22 по 28 апреля пройдет фестиваль "Рыбная неделя". В нем примут участие около 100 производителей из более чем 30 регионов, а также около 250 столичных ресторанов. Во время фестиваля планируется продать около 260 тонн рыбы и морепродуктов.

Ранее M24.ru сообщало, что власти Крыма предложили правительству Москвы поставлять на рынки и в магазины столицы свежую черноморскую и азовскую рыбу – хамсу, шпроты и бычки. Чтобы наладить торговые отношения со столицей, глава Крыма Сергей Аксенов направил Сергею Собянину письмо с просьбой о сотрудничестве.

В столичном департаменте торговли готовы продавать улов крымских рыбаков, а ритейлеры заявляют о проблемах, связанных с доставкой рыбы. Рассматриваются различные варианты перевозки товаров, в том числе по воздуху.