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Культура

20 апреля 2015, 15:14

Сеть продуктовых магазинов "Магнит" проводит скидочную акцию

продукты еда скидки вещи Магнит

Фото: twitter.com/magnit_info

Сеть продуктовых магазинов "Магнит" заявила о старте акции "Праздничные будни". На некоторые группы товаров будут действовать специальные цены.

С 20 по 24 апреля в продуктовых магазинах "Магнит" будут действовать специальные цены. Каждый день, с понедельника по пятницу, разные категории товаров будут продаваться со скидкой 20 процентов. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

Отмечается, что в понедельник предложение коснется макарон, блюд быстрого приготовления и муки. Во вторник скидка 20 процентов распространится на сливочное и растительное масло, а в среду на рыбу, икру, крабовые палочки, а также рыбные и мясные консервы. В четверг скидка затронет чай и кофе. В заключительный день проведения распродажи организаторы снизят цены на сладости – конфеты, зефир, шоколад, печенье и другие товары категории.

В настоящий момент компанией открыто более 9 тысяч магазинов по всей стране. В состав торговой марки входят магазины у дома, гипермаркеты, косметические магазины и "Магнит семейный".

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