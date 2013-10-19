Россельхознадзор проверит овощебазы Москвы и Подмосковья

Фото: ИТАР-ТАСС

Россельхознадзор планирует провести проверки всех овощебаз, расположенных на территории Москвы и Подмосковья. За разрешением на проведение проверочных мероприятий представители Федеральной службы уже обратились в прокуратуру.

В Федеральной службе утверждают, что ранее получить разрешение на проведение проверок ее представителям удавалось не всегда. События, произошедшие в районе Бирюлево Западное, между тем, поспособствовали процессу, сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на руководителя Россельхознадзора Сергея Данкверта.

Специалисты территориального управления Россельхознадзора по Москве и Московской области проводили проверку овощебазы в Бирюлево в начале октября текущего года. По ее итогам было составлено 19 протоколов об административных правонарушениях.