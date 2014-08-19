"Московское варенье" посетили 5,5 миллионов человек - Собянин

Фестиваль "Московское варенье" посетили 5,5 миллионов человек

Фестиваль "Московское варенье", который прошел в столице с 8 по 17 августа, посетили 5,5 миллионов человек, сообщил во вторник на заседании президиума правительства Москвы Сергей Собянин.

В столице работали 19 площадок, в том числе 8 в центре и 11 в остальных округах. Участниками стали более 3 тысяч магазинов и 1,5 тысяч кафе. Мастер-классы, проведенные в рамках праздника, посетили более 150 тысяч человек. Также гостям события предлагали принять участие в культурных и спортивных мероприятиях, квестах, викторинах. В 230 торговых шале гостям предлагали варенья традиционных и необычных сортов: из каштанов и имбиря, баклажанов и тыквы, лепестков роз, дикой ежевики, кактусов, апельсиновых и арбузных корок.

"Мы постарались создать атмосферу лета для москвичей, которые не смогли уехать отдохнуть", - отметила заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталья Сергунина. Так, в столицу привезли итальянский лавр для лабиринта на Тверской площади и пальмы - для Манежной.

Посетители фестиваля приобрели 4,8 миллиона банок варенья и выпили 3 миллиона стаканчиков с напитками. Победители конкурсов получили порядка 7,5 тысячи призов.

16 августа, в предпоследний день фестиваля, прошел праздник "День Варенья". Его посетили более 1,5 миллионов человек. Гости праздника принимали участие в творческих и кулинарных мастер-классах, фруктовом мега-футболе и знаменитой игре Fruit Ninja на больших экранах и XBOX Kinect. На Лубянской площади в рамках "Дня Варенья" выступили Akon, Крис де Бург, группа "Секрет".

На Лубянской площади прошел концерт в рамках фестиваля варенья

По словам Сургуниной, фестиваль был почти полностью проведен на спонсорские деньги. Город обеспечил лишь техническую сторону вопроса - присоединение шале к электричеству, например. В частности, концерт с участием звезд 16 августа оплатили рестораны.

В столице пройдет фестиваль "Московское варенье"

Сергунина также выдвинула предложение сделать фестиваль варенья ежегодным и переименовать его, так как тематика праздника получилась очень широкой. Как назвать фестиваль, выберут сами москвичи - власти создадут соответствующий опрос в "Активном гражданине".

В продолжение традиций проведения городских праздников в Москве организовали фестиваль региональных продовольственных ярмарок. Он в настоящее время работает на 52 площадках, а к концу сентября власти планируют расширить событие на 70 городских пространств.

На ярмарках горожане могут приобрести самые разные продукты - овощи, фрукты, мед и так далее, - от региональных поставщиков.