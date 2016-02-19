Отказ от мяса может привести к язве желудка

Фото: ТАСС/Антон Буценко

Отказ от употребления мяса приносит вред здоровью. По мнению ученых, в результате такого режима питания люди могут столкнуться с пятью серьезными проблемами, сообщают Дни.Ру.

Первая проблема, с которой могут столкнуться начинающие вегетарианцы – потеря веса из-за отсутствия полезных веществ. Через месяц отказа от мясных продуктов человек может лишиться 4,5 килограмма, что приведет к нарушению обмена веществ.

Это, в свою очередь, изменит микрофлору кишечника, и пищеварительная система начнет работать неправильно.

Серьезные проблемы пищеварительной системы способствуют развитию язвы и эрозии желудка. На борьбу с такими заболеваниями придется потратить много сил, средств и времени.

"Время московское": Можно ли быть вегетарианцам без ущерба здоровью

Нехватка питательных веществ в организме, в том числе белков и минералов, может привести к сердечной недостаточности.

Главная причина, по которой не стоит отказываться от мяса, – это обострение всех хронических заболеваний при приеме белка после долгого воздержания.

В ходе социологического исследования выяснилось, что 29 процентов англичан уже сократили употребление мяса, 9 процентов об этом задумываются и 3 процента уже стали вегетарианцами.

Между тем эксперты Международного агентства по изучению рака ополчились на продукты из переработанного мяса. Предметом их самых серьезных нареканий стали колбаса и бекон.

По мнению ученых, такие продукты могут провоцировать развитие раковых заболеваний. Более того, колбаса, сосиски и бекон примерно настолько же опасны для человека, как табак, асбест и пары дизельного топлива.

Особое внимание эксперты уделили гистамину, который в больших количествах содержится в копченых продуктах. Это вещество провоцирует аллергию.