Прибалтийские шпроты вернутся на российский рынок

Фото: ТАСС/Виталий Невар
Прибалтийские шпроты могут вернуться на российский рынок. Ввоз рыбных консервов с некоторых предприятий Латвии и Эстонии в начале 2017 года может разрешить Россельхознадзор, сообщает Агентство "Москва".
Запрет на поставку шпрот был введен из-за применения компаниями жидкого и обычного дыма для копчения рыб. Также продукция этих предприятий содержала бензапирен.
С тех пор производители консервов улучшили технологию и установили датчики контроля копчения. По этой причине предприятиям, выполняющим требования российского законодательства, могут разрешить вновь поставлять консервы в Россию.
Решение о запрете принято из-за целого спектра нарушений, который обнаружили в продукции по результатам государственного санитарного надзора за оборотом пищевой продукции и надзора в сфере защиты прав потребителей. Специалисты Роспотребнадзора обнаружили несоответствие требований к маркировке, к массовой доле основного продукта, нарушения по показателям энергетической ценности.