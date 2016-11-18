Форма поиска по сайту

18 ноября 2016, 14:01

Экономика

Прибалтийские шпроты вернутся на российский рынок

Фото: ТАСС/Виталий Невар

Прибалтийские шпроты могут вернуться на российский рынок. Ввоз рыбных консервов с некоторых предприятий Латвии и Эстонии в начале 2017 года может разрешить Россельхознадзор, сообщает Агентство "Москва".

Запрет на поставку шпрот был введен из-за применения компаниями жидкого и обычного дыма для копчения рыб. Также продукция этих предприятий содержала бензапирен.

С тех пор производители консервов улучшили технологию и установили датчики контроля копчения. По этой причине предприятиям, выполняющим требования российского законодательства, могут разрешить вновь поставлять консервы в Россию.

Летом прошлого года Россия приостановила ввоз на отечественный рынок польских шпрот, а также рыбных консервов из Латвии и Эстонии.

Решение о запрете принято из-за целого спектра нарушений, который обнаружили в продукции по результатам государственного санитарного надзора за оборотом пищевой продукции и надзора в сфере защиты прав потребителей. Специалисты Роспотребнадзора обнаружили несоответствие требований к маркировке, к массовой доле основного продукта, нарушения по показателям энергетической ценности.

