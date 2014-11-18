Хватит ли соли: как Россия справится с нехваткой продукта

Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

Россия сможет восполнить нехватку соли на внутреннем рынке за два месяца. Цены на продукт могут незначительно повыситься, сообщил M24.ru управляющий партнер компании "Финэкспертиза" Агван Микаэлян.

Россия обладает достаточными ресурсами для преодоления "солевой зависимости" от Украины, пояснил эксперт. В Пермском крае и Астраханской области расположены крупные месторождения, принадлежащие предприятиям "Бассоль" и "Астрасоль", ОАО "Уралкалий" и ФГУП "Тыретский солерудник". Ресурсы соленого озера Баскунчак, расположенного в Ахтубинском районе Астраханской области, позволяют добыть от 1,5 до 5 миллионов тонн соли в год.

По мнению Микаэляна, Россия быстро преодолеет сбой на солевом рынке. На восстановление запасов должно уйти не более двух месяцев - именно столько длится цикл производства соли.

Москвичам рассказали о продвижении отечественных продуктов

Сейчас отечественный рынок соли действительно является импортозависимым, считает аналитик агентства "Инвесткафе" Роман Гринченко. Исходя из данных Федеральной таможенной службы, за 2013 год импорт из Украины составил половину общего ввезенного объема соли. Крупным поставщиком соли для нас является и Белоруссия. Доля белорусского импорта соли в РФ составляет около 25% от общего объема поставок.

По мнению Гринченко, поставки соли из Украины не прекратятся полностью и продолжат покрывать значительную часть спроса.

Что касается цен на соль для конечного потребителя, оба эксперта прогнозируют некоторое повышение.

По мнению управляющего партнера компании "Финэкспертизы" Агвана Микаэляна, цены на соль вырастут незначительно.

Аналитик "Инвесткафе" Роман Гринченко не столь оптимистичен: он считает, что основной рост цен придется именно на соль для конечных потребителей. Значительная часть соли используется в производстве, и только малая доля идет на производство пищевого продукта. Заводы не смогут функционировать, если взлетят цены на сырье. Поэтому цены повысят именно на товар, который отправится в магазины, пояснил эксперт.

Напомним, 14 ноября министерство сельского хозяйства отметило, что Россия недостаточно обеспечена пищевой солью. Агентство ТАСС, цитируя заместителя главы министерства Андрея Волкова, сообщило, что количество соли снизилось из-за отмены поставок с Украины.

Там важнейшим экспортером соли в РФ являлось предприятие "Артемсоль", расположенное в Донецкой области.