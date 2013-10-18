На овощебазе в Бирюлево создан штаб для контроля за вывозом товара

Фото: ИТАР-ТАСС

На овощной базе в Бирюлево работает специальный штаб для контроля за вывозом продуктов и распределением их по другим продуктовым базам. Об этом в интервью телеканалу "Москва 24" заявил глава департамента торговли и услуг города Москвы Алексей Немерюк.

По его словам, в состав штаба входят представители столичного Следственного комитета, департамента торговли и услуг, полиции, префектуры, а также судебные приставы.

"Сейчас работа базы приостановлена на 90 дней. Арендаторы активно вывозят товар. Вывезено около 800 фур, которые разъехались по базам Москвы и Подмосковья", - сообщил Немерюк.

Кроме того, после беспорядков на овощебазе была создана горячая линия. За 4 дня поступило порядка 100 звонков. В основном арендаторы интересуются, куда можно перевезти свою продукцию.

Немерюк отметил, что всего штаб координирует действия около 140 арендаторов, 50 из которых имеют договоры на поставку продуктов за рубежом. Крупнейшие предприниматели сами подыскали себе другие базы, а остальных представители департамента торговли в основном направляют на овощебазы в Хлебниково и на ЗАО "Вегетта".

В целом ситуация в Москве стабильная. Дополнительные проверки, организованные на столичных базах в последние дни, не повлияли на их работу. Проблем с размещением продуктов нет.

При этом москвичам не стоит ожидать перебоя с поставками продуктов или роста цен. "В настоящее время департамент производит перераспределение товарных потоков в магазины", - добавил Немерюк.