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Продукты

18 августа 2014, 19:29

Свыше 30 иностранным компаниям разрешили ввоз продуктов в Россию

продукты Минсельхоз разрешения экспорт запрет на ввоз

Фото: ИТАР-ТАСС

Россельхознадзор выдал разрешения на импорт продуктов свыше 30 предприятиям из стран, которых не коснулись российские санкции. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза со ссылкой на руководителя ведомства Сергея Данкверта.

Так, по его словам, право на ввоз продукции в РФ получили 13 предприятий из Перу, 12 - из Чили, 6 - из Бразилии и одно предприятие из Армении. При этом, еще пяти предприятий расширили список продукции, разрешенной к ввозу в Россию.

Глава Минсельхоза добавил, что уже прошли переговоры с представителями Эквадора, Бразилии, Чили, Мексики, Колумбии, Уругвая, Парагвая, Аргентины, Турции, Перу и ряда других государств. Он также отметил, что вопросы, связанные с получением разрешения, рассматриваются в течение дня после запроса от представителей стран или российского бизнеса.

Ранее Дмитрий Медведев заявлял, что Россия найдет новых поставщиков тех продуктов, которые попали под антизападные санкции. При этом члены российского правительства и региональные власти будут помогать предпринимателям в поиске новых производителей поставщиков продовольствия.

Россия нашла замену европейским и американским продуктам

Премьер-министр России, впрочем, выразил надежду на то, что запрет на импорт продуктов питания, введенный в ответ на санкции США и ЕС, не продлится долго. "Еще раз хотел бы сказать, что эти меры, естественно, вынужденные и ответные. Надеюсь, что они не будут продолжаться долго", - отметил Дмитрий Медведев.

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Напомним, 7 августа Москва объявила о полном запрете на поставки ряда продуктов из стран Евросоюза, Австралии, Канады, Норвегии и США. Это стало ответом на санкции, которые Запад ввел против России из-за событий на Украине.

В свою очередь, в Минсельхозе заявили, что овощи и фрукты в Россию могут поставлять Азербайджан, Узбекистан, Армения и Таджикистан. Свою продукцию могут предоставить также Киргизия, Турция, Иран и Сербия.

Кроме того, Марокко, Египет, Иран нуждаются в нашем зерне и растительном масле. Россия, в свою очередь, может получать овощи, фрукты, ягоды и цитрусовые. В ведомстве также отметили желание стран Латинской Америки увеличить поставки продовольствия.

В Минсельхозе уверены, что введенные запреты не приведут к дефициту и росту цен на продукты. Проблемы могут возникнуть только с "очень дорогими сырами из Италии и Франции, с устрицами и мидиями", что не критично для страны.

Сюжет: Запрет на ввоз продуктов из ЕС и США

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