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Продукты

18 августа 2014, 14:49

Отечественное мясо и молочные продукты заменят импортные через 5 лет

продукты молоко мясо импортные продукты замещение

Фото: ИТАР-ТАСС

Для полного импортозамещения говядины и молочной продукции российским производителям может потребоваться около пяти лет, сообщил председатель правления Национального союза производителей молока Андрей Даниленко.

По его словам, весь импорт молока до введения санкций составлял 20% от потребляемого объема. При этом менее 3% населения покупали сыры, которые попали под запрет. "Это составляет примерно тот объем, который мы уменьшили из-за увеличения импорта за последние два года, потому что мы были неконкурентоспособны. Сегодня самое важное для нас - нарастить объем, при этом резко не поднимая резко цен", - приводит слова Даниленко Агентство "Москва".

Он также сообщил, что для полного импортозамещения молочной отрасли потребуется порядка 600 миллиардов рублей. "Мы ожидаем реакции от правительства и объясняем, что при инвестировании 20 миллиардов рублей обратно государство получит уже 30 миллиардов только с налогов", - рассказал Даниленко.

В свою очередь, исполнительный директор Национального союза производителей говядины Денис Черкесов, отметил, что около 35% говядины на российском рынке - это импортные поставки, поэтому наш рынок находится от нее в сильной зависимости.

Черкасов добавил, что в 2013 году в Россию импортировали 40 тысяч тонн мяса. "Воронежская и Брянская области готовы производить до 10 тысяч тонн, но нам понадобится 40 миллиардов рублей", - сообщил он. Осенью цены на отечественную говядину поднимать не планируют, но вот стоимость следующих поставок из Аргентины, Бразилии и Уругвая может увеличиться.

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Напомним, 7 августа Москва объявила о полном запрете на поставки ряда продуктов из стран Евросоюза, Австралии, Канады, Норвегии и США. Это стало ответом на санкции, которые Запад ввел против России из-за событий на Украине.

В свою очередь, в Минсельхозе заявили, что овощи и фрукты в Россию могут поставлять Азербайджан, Узбекистан, Армения и Таджикистан. Свою продукцию могут предоставить также Киргизия, Турция, Иран и Сербия. Кроме того, Марокко, Египет, Иран нуждаются в нашем зерне и растительном масле. В ведомстве также отметили желание стран Латинской Америки увеличить поставки продовольствия. Например, Россельхознадзор разрешил ряду чилийских предприятий поставлять в Россию рыбу и другие морепродукты.

Сюжет: Запрет на ввоз продуктов из ЕС и США

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