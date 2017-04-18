Форма поиска по сайту

18 апреля 2017, 11:39

Роспотребнадзор поддержал запрет на возврат просроченного хлеба производителям

Фото: m24.ru/Анастасия Самсонова

Роспотребнадзор поддержал необходимость запрета на возврат производителю продуктов, в том числе хлеба, не проданных торговыми сетями по истечении срока годности, сообщает РИА Новости. Об этом заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.

В Роспотребнадзоре отметили, что возврат на переработку непроданных продуктов небезопасен для здоровья. В таких продуктах могут накапливаться патогенные агенты микробиологической и химической природы. Если при термической обработке большинство микроорганизмов разрушается, то их токсины, а также микотоксины, вырабатываемые плесневыми грибами, способны выдерживать даже высокие температуры.

Кроме того, возвращенные из торговли хлебобулочные изделия могут содержать потенциально небезопасные уровни метаболитов плесневых грибов, в том числе микротоксинов, отмечается в письме Роспотребнадзора.

