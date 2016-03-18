В Россию будут ввозить сыры и мясные деликатесы из Сан-Марино

Фото: m24.ru/Александр Авилов

В Россию возобновятся поставки сыров и премиальной мясной продукции из Европы. Их будут экспортировать из небольшого государства Сан-Марино, которое не попало под российское продуктовое эмбарго.

Исполнительный директор Национальной ассоциации оптово-распределительных центров Владимир Ильичев в эфире радиостанции "Москва FM" рассказал, что в Сан-Марино богатые традиции производства сыра.

"Как это ни парадоксально, у государства Сан-Марино площадь всего 61 квадратный километр. Это самое древнее государство Европы. Сыры и копченности производились там еще 1700 лет назад. У них есть сыроварни, и они готовы нарастить производство. Если продукт будет востребован, они пообещали открыть дополнительные производства", – пояснил он.

По словам эксперта, сыры из Италии и Франции по-прежнему не будут ввозить в Россию.

Как пишет "Российская газета", соглашение о поставках сыра и мяса бизнесмены двух государств планируют подписать 18 марта.

Напомним, с августа 2014 года в России действует запрет на поставки ряда продуктов из стран Евросоюза, США, Австралии, Канады и Норвегии. Кроме того, с конца 2015 года в Россию запрещен ввоз ряда продуктов из Турции. В санкционный список вошло мясо курицы и индейки, томаты, репчатый лук, цветная капуста, огурцы, апельсины и мандарины, виноград, яблоки, груши, персики, сливы и клубника. Продуктовое эмбарго введено и в отношении Украины.

В конце февраля Россельхознадзор приостановил поставки в Россию некоторых видов белорусских сыров. Всего приостановлено действие четырех деклараций о соответствии на серийные партии сыров: "Российский молодой", "Гауда-Бел", "Голландский Новый" и "Мраморный", выработанные компаниями "Здравушка-милк", "Молочная компания Новогрудские дары" и "Глубокский молочноконсервный комбинат". В ходе лабораторного контроля образцов данных сыров установлено существенное отклонение от заявленных показателей безопасности. В частности, специалисты обнаружили повышенное содержание консерванта.