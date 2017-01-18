Сеть бесплатных столовых и кафе для бедных хотят открыть в России

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Минздрав предложил открыть столовые и кафе со здоровой едой, причем для граждан, которые находятся за чертой бедности, они будут бесплатными. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на текст стратегии по формированию здорового образа жизни (ЗОЖ) до 2025 года.

Согласно проекту, планируется создать сеть учреждений общепита: столовых, кафе и ресторанов, – которые будут предлагать россиянам диетические и полезные для здоровья блюда. Тем, чьи доходы ниже прожиточного минимума, питание будет предоставляться на безвозмездной основе.

Авторы стратегии ЗОЖ убеждены, что данная мера будет способствовать снижению показателей смертности от неинфекционных заболеваний, в том числе сердечно-сосудистых и бронхо-легочных, а также сахарного диабета. По данным Минздрава, уровень смертности от неинфекционных заболеваний в России сейчас очень высок.