ФАС проследит за ростом цен на продукты

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

Перед Новым годом ожидается традиционный небольшой рост цен на продукты в России, заявил журналистам глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев.

По его словам, некоторое повышение цен на продукты перед Новым годом имело место во все времена, так как увеличивается спрос на определенные товары.

"Люди хотят поздравить друг друга – они покупают шампанское, продукты, мандарины, оливье. Мы же не можем без этого. Это наши традиции, поэтому, естественно, цены будут немножко подрастать", –цитирует его слова МИА "Россия сегодня".

Он отметил, что в ФАС будут следить за ростом цен.

"Но мы будем за этим следить. И там, где они будут резко возрастать, туда мы будем приходить и спрашивать – что случилось? Объясните, пожалуйста, а вот вам закон о торговле, а вот – антимонопольный закон, и так далее. Особенно это касается торговых сетей", – добавил глава ФАС.

Ранее m24.ru сообщало, что Федеральная антимонопольная служба будет проводить мониторинг цен на продукты в связи с введением ограничений на поставки из Турции. По мнению Игоря Артемьева, рост цен не будет слишком значительным, а выпавшие поставки продовольствия будут замещены из других стран.